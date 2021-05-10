В Вологде водители сбили детей и скрылись

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В областной столице ищут двух недобросовестных водителей, скрывшихся с места ДТП. Первая авария произошла в минувшую субботу 8 мая на Окружном шоссе у дома №26 в 10:20 утра. Автолюбитель двигался к улице Возрождения, когда при повороте направо сбил 11-летнего вологжанина. Нарушитель решил скрыться с места ДТП вместо того, чтобы помочь мальчику.

Около 16 часов того же дня похожий случай произошел у дома №14 на Осановском проезде. Неизвестный водитель, двигаясь вдоль дворовой территории, сбил 12-летнего мальчика и скрылся.

На данный момент ГИБДД ищет информацию об этих нарушителях. Если вам что-либо известно, просьба сообщить по телефонам: 76-50-50, 76-50-55.