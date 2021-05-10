В Вологде предлагают дополнительно благоустроить Каменный мост

Вариант благоустройства Каменного моста

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что специалисты Лаборатории городской среды предложили вариант благоустройства Каменного моста. Самой короткой улочке областной столицы хотят добавить точки для отдыха.

Выбор за вологжанами

Пространство расположено рядом с несколькими кафе, которые не против обустроить на открытом воздухе летние места для гостей. Местные урбанисты и архитекторы предлагают установить несколько кадок с кленами и яблонями, которые будут выполнять также противопарковочную функцию. Светящееся "небо" и новое оформление перил обновят впечатление от Каменного моста. Участники Лаборатории проголосовали за сезонную сменяемость украшений.

Предлагайте свои идеи

Сити-менеджер спросил у вологжан в соцсетях: "Яркие украшения, места отдыха, столики для кафе, и, конечно, цветы и другие растения [в представленном проекте]. Как вам? Получится создать здесь маленький Вологодский Арбат?"

Местные жители в ответ пожаловались на разбитую площадь Революции, отсутствие других благоустроенных мест и сквозняк на мосту.