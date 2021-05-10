Вологжане стали умирать от ковида больше: по четыре человека в день

Большинство вологжан как будто бы уже забыло про коронавирус

В Вологодской области по состоянию на 10 мая за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. 28 человек были выписаны с больничного, а вот четверо умерли. Уже больше двух недель ежедневно от ковида погибают по 4 вологжанина. При этом ранее, почти два месяца подряд регулярно по трое человек попадали в статистику по смертям.

Заражаться стали меньше, а умирать больше

Коэффициент распространения коронавируса на Вологодчине составляет 0,97 - это значит, что ситуация очень медленно улучшается. В регионе с начала пандемии в общей сложности скончались 1041 человек. Пиковое значение заболевших за сутки приходится на 23 декабря - 374 человека.