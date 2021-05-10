Датсун на крыше: за ним гналась полиция

Дальнейший полет иномарки остановил дорожный знак Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Автомобиль "Датсун" перевернулся на Пошехонском шоссе в Вологде. Оказывается, он уходил от погони. ЧП случилось 9 мая начале шестого вечера. На пешеходном переходе у Вологодской детской областной больницы иномарка перевернулась на крышу. Оказалось, машину полиция пыталась остановить еще на улице Конева. Водитель Датсуна не остановился, а сотрудники ДПС бросились за ним в погоню.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, на кольце Окружного и Пошехонского шоссе уходивший от погони водитель не справился с управлением, врезался в троллейбус, его откинуло на автомобиль Ленд Крузер, а затем он перевернулся.

Выяснилось, за рулем был 64-летний мужчина, он не является собственником автомобиля. Он показывал класс вождения двум 15-летним подросткам, находившимся в салоне.

К счастью, динамичное происшествие, случившееся в оживленном районе, обошлось без пострадавших.