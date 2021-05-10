Череповчанин, пожелавший платной любви, был коварно обманут

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Мужчина желал интима, не получил его и написал заявление в полицию. Мошенники обманули череповчанина, желавшего вызвать проститутку. 28-летний житель Череповца, пожелавший платной любви, нашёл в интернете сайт с анкетами, выбрал себе женщину по душе и позвонил.

По телефону ему сообщили, что для встречи с понравившейся женщиной необходимо перевести предоплату в размере 3,5 тысяч рублей. Мужчина перевел требуемую сумму, но женщины так и не дождался. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, жертва коварных мошенников написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.