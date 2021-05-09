Подсевший на алкоголь подросток угрожал охраннику супермаркета ножом

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В Вологде 19-летний молодой человек два дня подряд пытался украсть алкоголь из магазина, но безуспешно. Перед последней попыткой он и вовсе вооружился.

Впервые вологжанина задержали в супермаркете на улице Преминина 6 мая. Юношу остановили сотрудники Рогвардии, он взял алкоголь, но платить не хотел. 7 мая днем после второй неудачной кражи подросток начал угрожать ножом охраннику все на той же улице. На место выехала вневедомственная охрана, но вор скрылся.

Молодого человека застигли на автобусной остановке в соседнем микрорайоне. Нож был у него при себе. Объяснять свое поведение вологжанин отказался. Его передали полиции. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.