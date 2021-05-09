В ДТП на трассе в Устюженском районе погибла 78-летняя пассажирка

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

Сегодня, 9 мая около полудня в Устюженском районе Вологодской области автомобиль Санёнг попал в страшную аварию. На 4-м километре автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово – Судское 53-летняя женщина-водитель не справилась с управлением транспортным средством. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Машина вылетела в кювет и получила повреждения. В результате удара погибла 78-летняя пассажирка, автоледи же отказалась от госпитализации. На данный момент ГИБДД уточняют обстоятельства трагедии.