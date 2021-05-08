На родине Деда Мороза засеют 200 гектаров кукурузы

На севере решили возобновить аграрные эксперименты

Начальник Управления сельскохозяйственного производства администрации Великоустюгского района Алексей Поспелов сообщил, что один из крупных местных колхозов выделил 200 гектаров земли под кукурузу. Работы начнутся после праздников.

Как оказалось, самый качественный силос получается именно из кукурузы. Для этого необходимо вырастить ее до початка и хорошо приготовить. Посмотрим, чем закончится такой эксперимент.

Посевная в восточных районах Вологодской области началась на этой неделе. В центральной части региона аграрии трудятся уже около10 дней.