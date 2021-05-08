В Вологде стало известно, когда отключат горячую воду

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В Вологде 11 мая будет утвержден график ремонтов котельных и теплосетей на летний период, однако расписание отключений известно уже сейчас. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Сергей Воропанов.

В частности, коммунальщики собираются переустраивать сети на новой улице Поэта Романова - с 15 мая дома микрорайона Бывалово будут переключены с ТГК-2 на котельные "Вологдагортеплосети".

Сити-менеджер пообещал минимизировать время отключения посредством перевода сетей на другие источники тепла. Центральной части города грозят тазики и кастрюльки с 26 июля по 24 августа, югу с 15 июня по 14 июля, домам, подключенным к ТЭЦ «Агроскон» с 28 июня по 11 июля, западной котельной с 29 июня по 12 июля, ВОМЗ с 12 июля по 25 июля.

Здесь можно посмотреть полный график отключений горячей воды на лето.