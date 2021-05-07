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Происшествия7 мая 2021 23:59

В Череповце на промплощадке произошел взрыв и начался пожар

Огонь охватил площадь 150 квадратных метров
Иван Чухнин
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На металлобазе в Ясной поляне произошел обширный пожар. Фото: ДТП Череповца, ВКонтакте

На металлобазе в Ясной поляне произошел обширный пожар. Фото: ДТП Череповца, ВКонтакте

В Череповце прогремел взрыв. СМИ сообщили о трех хлопках и пожаре на промышленной площадке в Ясной поляне.

«Вся металлобаза в огне, приехали шесть или уже семь машин пожарных, скорая, МЧС. Пламя не утихает, время от времени что то продолжает хлопать в огне», — пишет очевидец Владимир Рябков.

«Я рядом была, когда только взрыв случился... Это было очень страшно», — пишет Анастасия Смелова.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о ЧП поступило в 19.20, в 20.20 пожар был локализован на площади 150 кв. метров. В 21:15 пожар был ликвидирован.

Пожар возник на открытой площадке по приёму металлолома вследствие нарушения правил пожарной безопасности работником базы при резке металла. Искры попали на находившийся в куче металла баллон с остатками газа, тот детонировал.

О пострадавших не сообщается.

ЧП