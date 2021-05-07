Под Вытегрой обнаружили застреленных москвичей — мужа и жену

-

4 мая 49-летняя супружеская пара из Москвы приехала со знакомыми на охоту в Вытегорский район Вологодской области. 6 мая их тела нашли в лодке на берегу реки Кема в 10 км от деревни Прокшино. Супруги были застрелены.

Ранее москвичи праздновали день рождения одного из охотников. 5 мая в 6 вечера они вдвоем отправились на лодке с двумя ружьями на охоту на водоплавающую дичь, но не вернулись. В 10 вечера их начали искать друзья, однако не смогли никого обнаружить. Утром поиски продолжились — около 9 часов моторную надувную лодку нашли. Возле нее лежала женщина с ранением в спине, а рядом ее супруг с огнестрельной раной головы.

Как предполагают местные следователи, муж мог случайно или специально застрелить жену, а потом покончить с собой. На данный момент изучаются все версии, идет опрос свидетелей, судебно-медицинские экспертизы, проходит подворовой обход в деревне Прокшино.

Пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области сообщает, что у супругов было действующее разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. Они владели ружьями с 2011 года. Разрешение на добычу дичи также имелось.