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Происшествия7 мая 2021 17:04

В Вологде за вечер упало 10 деревьев и улетела крыша остановки

В городе буйствовал ветер
Евдокия САХАРОВА
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Коммунальщики насчитали 10 упавших за вечер деревьев

Коммунальщики насчитали 10 упавших за вечер деревьев

Фото: администрация города Вологды

В областной столице 6 мая поднялся сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В городе попадали деревья в самых разных микрорайонах, а с остановки у железнодорожного вокзала сорвало крышу, повреждены гаражи. Вологжанам повезло - никто не пострадал.

Автобусной остановке у вокзала снесло крышу

Фото: администрация города Вологды

Сегодня коммунальщики были заняты распилом и вывозом деревьев. Всего упало 10, из них половина - тополя со слабой корневой системой и мягкой древесиной. В наше время их уже не садят. Еще три дерева обследуются - их могут спилить или спасти.

Больше всего шуму наделал тополь, рухнувший на недавно отремонтированный бульвар Пирогова - он упал, вырвав корни. Оказалось, что их обрубили при благоустройстве.

А на жилой дом №30 по улице Гончарной навалилось сразу несколько деревьев.

Гончарная, 30. Фото Алёны Бойцевой

ЧП