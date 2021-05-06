На бульваре Пирогова рухнул гигантский тополь

Дерево рухнуло сегодня в пять часов вечера. Фото Павла Сергеева

В Вологде сегодня в пять часов вечера на бульваре Пирогова из земли порывом штормового ветра вырвало гигантский тополь. Дерево рухнуло в сторону дороги на газон. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ГородуВо сообщили очевидцы.

ЧП произошло у пересечения с Козленской. К счастью, стоящий рядом фонарный столб устоял. Дети же сразу восприняли поваленное дерево как новый объект для развлечений и начали по нему лазать.

Причиной падения тополя могла стать слабая корневая система. Корни дерева, возможно, были повреждены при проведении строительных работ на бульваре.

На данный момент на бульваре повреждено несколько ограничительных столбиков, не хватает щита с названием (зимой его сбил автолюбитель), нет пакетов для собак, не горят многие фонари, металлические ворота с фонариками сварены топорно, плитка уложена неидеально: местами щели, сколы, неровности.