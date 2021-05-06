Участковый помог пенсионерке вернуть вибромассажную накидку мошенникам

Участковый Эльдар Эминов помог женщине Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце в начале марта 75-летняя местная жительница сходила на презентацию некой медицинской фирмы. Менеджер смог там уговорить наивную пенсионерку приобрести вибромассажную накидку, которая даже была ей противопоказана по здоровью, за безумные деньги - на все сбережения в 100 тысяч рублей плюс еще 29 тысяч в рассрочку.

Когда женщина пришла домой, то пелена с глаз спала. Продавец ее околдовал. Череповчанка провела поверхностное исследование и поняла, что приобрела товар по неприлично завышенному прайсу! Обманутая пенсионерка написала претензию фирме и обратилась в полицию. Там к ее заявлению со всей ответственностью отнесся участковый Эльдар Эминов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Правоохранитель связался с продавцом и убедил вернуть женщине накопления. Череповчанка поблагодарила полицейского и поделилась полученной мудростью: ей не стоило вообще идти на такое сомнительное мероприятие.

Будьте бдительны: мошенники часто бывают красивыми, галантными молодыми людьми, быстро входящими в доверие к пожилым. Они знают на что надавить и чем подкупить.