Полиция объявила в розыск сына экс-замгубернатора Вологодчины

В уголовный розыск объявлен 46-летний Владимир Костыгов. Сын экс-замгубернатора скрывается от органов предварительного следствия из-за подозрений в мошенничестве в особо крупном размере.

Осенью 2020 года Владимир Костыгов попытался признать в суде незаконным договор займа на 764 300 долларов США. Деньги он взял у знакомого в 2017 году с распиской и долг сих пор не вернул, утверждая, что наличность не получал, а документы подписал под давлением. Однако, достаточных доказательств на суде не предъявил. Суд отказал сыну чиновника в признании договора займа недействительным.

Приметы разыскиваемого: нормального телосложения, выглядит на свой возраст, короткие светлые зачесанные назад волосы, круглое лицо, большие глаза. Носит очки, усы, бороду или щетину.

Если вы заметили подозреваемого, сообщите в полицию по телефонам (8172) 76-30-14 либо 02 (с мобильного 102). Можно обратиться к следователю Светлане Розановой: (8172) 76-34-23 или 8 (953) 517-07-02.