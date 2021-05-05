С улиц Череповца с начала года убрали более 200 брошенных машин

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В Череповце активно ведется кампания по борьбе с брошенными на улицах автомобилями. В 2021 году департамент ЖКХ направил 200 автолюбителям уведомления о необходимости убрать свои машины. Еще сотню владельцев не нашли. Десять транспортных средств было эвакуировано, две сотни убрано с улиц.

В прошлом году череповчане забрали 70 автомобилей, еще 30 эвакуировали. С владельцами стараются договариваться, ведь эвакуация - дорогое удовольствие. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ Артём Дмитриев.