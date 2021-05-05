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Авто5 мая 2021 18:59

С улиц Череповца с начала года убрали более 200 брошенных машин

Коммунальщики постепенно очищают дороги от забытых "подснежников"
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце активно ведется кампания по борьбе с брошенными на улицах автомобилями. В 2021 году департамент ЖКХ направил 200 автолюбителям уведомления о необходимости убрать свои машины. Еще сотню владельцев не нашли. Десять транспортных средств было эвакуировано, две сотни убрано с улиц.

В прошлом году череповчане забрали 70 автомобилей, еще 30 эвакуировали. С владельцами стараются договариваться, ведь эвакуация - дорогое удовольствие. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ Артём Дмитриев.

Автоновости