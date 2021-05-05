В Соколе появился 17-метровый портрет героя Великой Отечественной войны

Автор портрета вологодский художник Олег Иванов

В Соколе на улице Советской на доме №66 появился 17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова. Автором выступил вологодский художник Олег Иванов, инициировал проект председатель Общественного совета Вологды Анатолий Дианов.

Портрет героя войны в 2019 году был нарисован и в городе Мамоново (назван в честь сокольчанина) Калининградской области. В конце прошлого года Мамоново, Коноша Архангельской области и город Сокол Вологодской подписали Соглашение о побратимстве.

– Все три города стали знаковыми в судьбе командира 331 стрелкового полка. Николай Мамонов – уроженец деревни Пашенино Сокольского района Вологодской области. В посёлке Коноша Архангельской области прошли его детские и юношеские годы, отсюда был призван на фронт. Наш Герой участвовал в боях за Хайлигенбайль (ныне - Мамоново), здесь и похоронен - в городе, названном в его честь, – сообщается на страничке Сокольского муниципального района.