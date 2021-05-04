Салютов не будет: в Вологде и Череповце запретили мероприятия из-за ковида

В Вологде хотели потратить за несколько минут увеселений 180 тысяч рублей

Вологда и Череповец решили не запускать на День Победы фейерверки, чтобы избежать опасного в период коронавируса столпотворения. На сайте госзакупок областная столица сулила подрядчику за организацию мероприятия 180 тысяч рублей, однако заказ уже отменен.

Шествий и парадов на 9 мая тоже не будет. В Вологодской области все еще действует режим повышенной готовности: массовые мероприятия вне закона, а вологжане старшие 65+ должны находится на самоизоляции.

Мероприятия в закрытых помещениях проводить можно с учетом шахматной рассадки, социальной дистанции и с наполняемостью зала менее 75%. Напомним, 9 мая в онлайн-формате пройдет общероссийская акция «Бессмертный полк», а в Череповце планируется концерт 7 и 8 мая «Великих лет живая память».