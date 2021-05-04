Череповчанка взяла три кредита, чтобы удовлетворить аппетит мошенников

2,7 миллиона рублей украли дистанционные мошенники. Череповчанка 1974 года рождения поверила 2 миллиона 764 тысячи 500 рублей. Мошенники позвонили ей 22 апреля. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается снять деньги, и , чтобы обезопасить сбережения, необходимо перевести их на сторонние счета. После этого ей перезвонил еще один неизвестный, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области, женщина поверила мошенникам и в течение двух дней выполняла рекомендации: неизвестные люди диктовали ей номера счетов, куда она переводила деньги. После того, как со своего счета пострадавшая перевела мошенникам все деньги - 465 тысяч рублей, они убедили ее оформить кредит для закрытия кредитного потенциала. Кредит 1 миллион 200 тысяч она также перевела мошенникам. После этого мошенники заставили череповчанку оформить еще два кредита на 600 и 500 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.