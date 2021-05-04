В Череповце автобус насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце смертельное ДТП случилось сегодня в полдень рядом с перекрестком Краснодонцев-Леднева. По маршруту №1 курсировал ПАЗик: в злополучный момент он уже поворачивал на Краснодонцев, когда на дорогу выбежала женщина.

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

53-летняя череповчанка перебегала проезжую часть на красный свет. Произошло столкновение... Дама еще оставалась жива до приезда медиков, однако скончалась в карете скорой помощи.

За рулем общественного транспорта находился 55-летний водитель.