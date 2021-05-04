В Вологде иномарка сбила 13-летнего велосипедиста и вылетела на тротуар

Кадр с записи видеонаблюдения

В Вологде сегодня утром подросток чудом избежал смерти. На перекрестке Предтеченской и Зосимовской в 9 утра произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Вологде, 13-летний велосипедист двигался по проезжей части и начал поворачивать налево, когда его сбила 30-летняя женщина за рулем «Фольцваген Поло». Дама направлялась от моста 800-летия в сторону Советского проспекта.

Мальчику несказанно повезло: на большой скорости иномарка снесла больше переднюю часть велосипеда, школьника скрутило от удара. Ребенку помогли уйти с дороги прохожие. Машина же пролетела на огромной скорости дальше, а остановилась лишь на тротуаре. Медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

Фото Андрея Моисеева, чат Baza.net

Напомним, что до 14 лет в России нельзя выезжать на проезжую часть на велосипеде.

Машина врылась в землю Фото: Областной УГИБДД