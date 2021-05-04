В Великом Устюге сгорел жилой дом и хозпостройки

Фото: Арсений Шарыпов

В Великом Устюге произошел страшный пожар. 3 мая вечером загорелась хозяйственная постройка на улице Энгельса, затем огонь перекинулся на жилой дом.

Как сообщает МЧС, 3 мая в 20.46 произошел пожар на улице Энгельса, 19. Пожар начался с 1-этажной, деревянной, дощатой общедомовой хозпостройки, размером 7х20м., состоящей из 10 секций под одной крышей. К ней имелся частично свободный доступ, который принадлежит жильцам многоквартирного жилого дома №19. Огонь также перешел на 1-этажный с каркасным мансардным этажом, деревянный, брусовой частный жилой дом, размером 7х11м, 2012 года постройки, расположенный по адресу ул. Пушкариха, д. 39-а, с дощатой верандой, размером 4х1,5м. Также огнем уничтожены две 1-этажные, деревянные, дощатые хоз. постройки, общим размером 5х8м. Общая S пожара – 269 кв. м. В итоге сгорели : общедомовая хозяйственная постройка и две соседние хозяйственные постройки по всей площади. Значительно повреждена кровля, внутренняя и наружная отделка мансардного этажа строения частного жилого дома, а также наружная отделка и кровля строения частной бани. Спасено материальный ценностей примерно 1 млн. руб. Участие в ликвидации всего 4 ед. техн., 14 чел. л/с. Вероятными причинами ЧП названы неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог.

"В доме проживала семья с 2 детьми: мальчик 2010 г.р., девочка 2004 г.р. В день пожара родители находились у знакомых, а дети находились дома, о пожаре родители узнали по сотовому телефону от соседки. Дети, увидев в окно пожар во дворе побежали к соседке..." - сообщает МЧС.

При пожаре часть Великого Устюга осталась без электричества.

Семья с двумя детьми нашла приют у родных. Старший ребёнок учится в Череповце, из дома пытаются вывезти вещи, которые удалось спасти. Глава региона Александр Кузьмин сообщил на странице в соцсети, что будет выделена материальная помощь. Неравнодушные устюжане также собирают деньги для погорельцев.