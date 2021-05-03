В Череповце прапорщик в отпуске схватил шоколадного вора

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В Череповце вечером минувшей пятницы сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Дмитрий Александров прогуливался по улице Комсомольской. Правоохранитель на тот момент находился в отпуске.

Мужчина заметил, как из ближайшего магазина вывалился молодой человек, а за ним и продавец. Ситуацию череповчанин понял верно: он сумел догнать и задержать вора во дворах улицы Горького.

После выяснилось, что злоумышленник похитил бутылку мартини и шоколад на сумму в 1600 рублей. На место был вызван наряд группы задержания, воришку доставили в полицию. На подозреваемого возбудили уголовное дело.