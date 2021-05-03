Вологодские школьники отправились в плавание из Вологды в Великий Устюг

В добрый путь!

Построение перед походом

Вологодчина замерла в ожидании снега и ветров, но юным путешественникам это не преграда. "Курс на Великий Устюг взяли сегодня утром два теплохода Детского центра "Меридиан" ("Баргузин", "Юнармеец Вологды") и поморский коч "Вологда"", - сообщает на своей странице начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Друг речников - пес Фаддей

В десятидневный поход отправились 24 курсанта, кроме того на борту - их добрый друг - пес Фаддей. Поход проходит в рамках совместного проекта меридианцев и кванторианцев "Сухона - река первооткрывателей Русского Севера".

Перед курсантами стоит задача - отработать на практике приобретенные в течение учебного года знания. Кроме того, курсанты будут изучать достопримечательности речного пути. Задача кванторианцев - оформить виртуальный альбом. Презентация будет совместной и будет представлена на августовской педконференции. "Вперед ребята! Вас ждут открытия, новые знакомства, восторженные эмоции! А пес Фаддей будет следить за порядком и ловить рыбу. Он знатный рыболов!" - пишет Ирина Гуляева.