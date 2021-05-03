Вологжанка накопила 40 млн долга и лишится единственного дома

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Жительнице Вологды грозит выселение из единственного жилья. Вологжанка накопила просрочки и долги в 40 млн рублей. Женщина не смогла оплатить кредит, под залог которого оставляла дом с земельным участком.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Ради решения своих проблем, должница подала заявление о банкротстве. Теперь у нее заберут все, что можно изъять, в счет погашения долгов. Остальное простят.

Российское законодательство запрещает отбирать единственное пригодное для жилья помещение. Однако, это не значит, что дом нельзя продать, а часть вырученного потратить на покупку комнатки...