В Череповце сгорели три автомобиля

Три автомобиля сгорели полностью Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Три машины сгорели в Череповце. Пожар произошёл в ночь на 3 мая на улице Батюшкова.

Около 4 часов очевидцы сообщили о ЧП во дворе. Во дворе горел целый автопарк: «Рено» и «Тойота», а также ВАЗ 2112. Несмотря на оперативность пожарных, автомобили получили серьезные повреждения - они полностью уничтожены огнем. От высокой температуры пострадала «Мицубиси», но её сумели откатить.

Предполагаемая причина пожара - поджог. Окончательный вывод сделают эксперты.