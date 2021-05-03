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Происшествия3 мая 2021 18:03

В Череповце сгорели три автомобиля

ЧП случилось ночью
Иван Чухнин
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Три автомобиля сгорели полностью

Три автомобиля сгорели полностью

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Три машины сгорели в Череповце. Пожар произошёл в ночь на 3 мая на улице Батюшкова.

Около 4 часов очевидцы сообщили о ЧП во дворе. Во дворе горел целый автопарк: «Рено» и «Тойота», а также ВАЗ 2112. Несмотря на оперативность пожарных, автомобили получили серьезные повреждения - они полностью уничтожены огнем. От высокой температуры пострадала «Мицубиси», но её сумели откатить.

Предполагаемая причина пожара - поджог. Окончательный вывод сделают эксперты.

ЧП