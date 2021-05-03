В Вологде в парке Мира высадили ели в форме звезды

Вологжане высадили ели в парке Мира Фото: администрация города Вологды

В Вологде в парке Мира появился геоглиф: узор из деревьев в форме пятиконечной звезды, символа Победы, размером около 50 метров. Вологжане приняли участие в международной акции «Сад памяти», высадили звезду и аллеи Памяти героев. Каждое дерево символизирует погибшего в Великой Отечественной войне. Всего 27 миллионов.

9329 жителей Вологды не вернулись с фронта, а остальные трудились в тылу. Столица Вологодской области носит звание Города трудовой доблести и славы. "Это наша дань уважения всем, кто ковал Победу", - заявил мэр города Сергей Воропанов, принявший участие в мероприятии.

Саженцы хвойных были предоставлены группой компаний Segezha group. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.