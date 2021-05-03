9 млрд рублей потратили череповчане на улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала

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За 14 лет череповецкие семьи вложили в жилье 9 млрд рублей из материнского капитала

Эту цифру опубликовал портал Город Че со ссылкой на начальника межрайонного управления Пенсионного фонда Наталью Самчук. Согласно статистике, с 2007 года в городе металлургов материнский капитал получили около 29 тысяч семей, из них более половины - 16640 семей, полностью израсходовали деньги. Напомним, с 2020 года материнский капитал распространяется и на рождение (усыновление) первого ребенка и сейчас составляет 483000 рублей. На второго и последующих детей государство выплачивает 639000 рублей.

За 14 лет с момента старта программы материнского капитала, череповчане вложили около 9 млрд рублей на улучшение жилищных условий.

Напомним, материнский капитал можно потратить на:

- Улучшение жилищных условий

- Получение образования ребенком (детьми)

- Формирование накопительной пенсии

- Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

- Получение ежемесячной выплаты.

Кстати, обналичить эти деньги нельзя.

Семьи с невысокими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Ее размер равен прожиточному минимуму для детей в регионе проживания семьи.