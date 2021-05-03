В Череповце начали работать фонтаны

ВКонтакте, Вадим Германов

В Череповце работают фонтаны. Их включили на площади Молодежи и на Курсантском бульваре. Кроме того, работает и знаменитый фонтан в Комсомольском парке. График работы светомузыкального фонтана остался прежним: ежедневно с 10 до 22 часов, кроме понедельника. По вечерам в пятницу и в выходные будут включать световое сопровождение и музыку.

Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, музыкальное сопровождение в этом году обновили. "Если ваше настроение в эти дни - не фонтан, мы знаем, как это исправить..." - пишет мэр. "Теперь в списке не только классика и песни про Череповец, но и золотые хиты. Музыка на все времена, никаких песен-однодневок", - рассказал о репертуаре Вадим Германов.