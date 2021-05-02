В Вологде ограничат движение на 11 километрах Окружного шоссе

На данном участке с 4 мая запланирован ремонт

В Вологде со вторника стартуют ремонтные работы на участке трассы М-8 Москва — Архангельск на 448 — 459 километрах: от развязки, где пересечение с обходом Вологды у деревни Надеево, до Пошехонского кольца в городе.

В связи с этим движение на участке будет ограничено: местами введено реверсивное движение, ограничение ширины полосы до 3,5 м и скорости до 40 км/час. Продолжительность ремонтных работ пока неизвестно.

Об этом сообщило Упрдор «Холмогоры». Работы выполнит АО «ВАД».