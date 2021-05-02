Лихачу не удалось проскочить на красный свет в Вологде

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В Вологде произошло страшное ДТП: машину виновника в результате сильно завертело на дороге. Авария случилась на перекрестке улиц Конева и Архангельской 30 апреля в 20:39.

Как оказалось, водитель решил проскочить на красный, предварительно прилично разогнавшись. Однако машины с прилегающей улицы уже начали свое движение на включившийся зеленый. В итоге, любитель погонять врезался в выезжающий кроссовер. Машина потеряла управление, сделала несколько виражей, но все-таки остановилась.

К счастью, больше никто не пострадал, а гонщик не перевернулся.