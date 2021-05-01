В Сямженском районе водитель уснул на трассе и влетел в иномарку

Ниву смяло от удара Фото: Предоставлено Росгвардией

Сегодня около половины шестого утра произошло лобовое столкновение на 617 километре автодороги Москва-Архангельск. 31-летний житель Архангельской области заснул за рулем автомобиля Нива. В результате машину увело на встречку, где ехал Мицубиси Аутлендер.

Иномарку притерло Фото: Предоставлено Росгвардией

ДТП заметил проезжающий мимо на служебной автомашине инспектор лицензионно-разрешительной работы по Сямженскому району майор полиции Сергей Фотин. Росгвардеец вызвал на место медиков и ГИБДД, попытался оказать доврачебную помощь пострадавшим.

Водителя зажало в машине Фото: Предоставлено Росгвардией

Серьезно пострадал водитель отечественного автомобиля - его ноги зажало искореженным металлом. Правоохранитель помог прибывшим медикам достать пострадавшего. Архангелогородца госпитализировали.