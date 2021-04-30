Несовершеннолетний может провести свою юность в тюрьме из-за закладок

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В Грязовце правоохранители задержали 17-летнего подростка. Мальчик успел сделать 6 закладок до того, как его остановили. Оказалось, что в декабре он забрал из тайника 3,14 грамма наркотиков, а 5 марта запрещенные вещества у него изъяли.

Теперь подростка обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. На данный момент ведется следствие. Устанавливаются причины, по которым несовершеннолетний пошел на преступление. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.