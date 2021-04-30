На Пасху в Вологде откроют Софийский собор

Софийский собор Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде решили в это году открыть для богослужения Софийский собор. Это летний кафедральный храм, обычно службы проводят лишь в теплое время года. Однако в 2021 году Светлое Христово Воскресение раннее - выпадает на 2 мая.

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, глава Вологодской митрополии, возглавит праздничное богослужение. 1 мая в 23:30 начнется Полунощница, в полночь Крестный ход, после - Пасхальная заутреня и Божественная Литургия. В 9 утра будут служить позднюю Литургию.