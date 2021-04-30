Стали известны подробности жуткой аварии на железной дороге в Вологде

Фото Павла Глебова, чат Baza.net

В Вологде сегодня в 12:45 произошло ДТП на улице Можайского около железнодорожных путей. Теперь стали известны подробности страшной аварии.

Фото Павла Глебова, чат Baza.net

Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, происшествие случилось по вине автомобиля Шкода Октавия. За рулем сидел 62-летний водитель, который выезжал с Молодежной на улицу Можайского. При повороте налево к Пошехонскому шоссе, он не уступил дорогу другой машине. Тойота Камри двигалась по главной улице, ей управлял 26-летний водитель.

От столкновения Тойота отлетела прямо на железнодорожные пути. На данный момент специалисты пытаются освободить рельсы от чужеродного транспортного средства тепловозом. Движение приостановлено. В жутком ДТП серьезные травмы получили две 29-летние пассажирки японского автомобиля. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.