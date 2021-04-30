Тотьмич на УАЗике выложил десятки тысяч за мертвого медведя

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В Вологодской области с пенсионера взыскали стоимость дикого медведя. 28 сентября 2019 года в Тотемском районе у деревни Слободино мужчина сбил вышедшее на дорогу животное. Косолапый столкновения не выдержал и скончался.

Региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира подал в суд иск на водителя отечественного автомобиля, т.к он отказывался выплачивать компенсацию за погибшее животное. Тотьмич утверждал, что на дороге не было знака "Дикие животные", а авария и вовсе произошла в темноте при плохой видимости. У него не было шансов предотвратить ДТП.

Как сообщил суд, владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный им, если не докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Ответчик не смог доказать, что были какие-то обстоятельства, освобождающие его от ответственности, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд учел материальное положение пенсионера и постановил взыскать 45 тысяч рублей вместо требуемых 60.