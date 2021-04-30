В Вологде ДТП произошло на железнодорожном переезде

Фото: Н.Мошенская, ВКонтакте

В Вологде произошло столкновение прямо на железнодорожных путях. Проезд локомотивов оказался блокированным. К счастью, это не магистральные пути - переезд находится на улице Можайской, где находится железнодорожная ветка.

Авария произошла около полудня 30 апреля. Одну из машин пришлось убирать с путей, используя тепловоз.

О пострадавших не сообщается.

Автомобиль вылетел на железнодорожные пути. Павел Глебов, ВКонтакте