Под Вологдой сотни людей столпились у птицефабрики

Огромные очереди собрала птицефабрика под Вологдой. Люди съехались из разных уголков области и вынуждены ждать, чтобы получить товар - главным образом, куриц.

"Рядом с Ермаковской птицефабрикой люди с самого утра выстроились огромную очередь",- пишет портал Город Во. - В Ермаково людям не отдают купленных куриц и яйца..."

Общее количество человек, сосредоточенных на небольшой территории, составляет не одну сотню. С коробками они ожидают свой товар на улице перед фабрикой.

Пользователи соцсетей пишут, что деньги большинством уже заплачены, а вот куриц - не отдают. Вологжане, в том числе много людей преклонного возраста, вынуждены томиться в очередях перед праздником Пасхи.

Отметим, что в последнее время цены на курицу и яйцо в вологодских магазинах взлетели: десяток яиц стоит около 100 рублей, килограмм курятины - 130-150 рублей.