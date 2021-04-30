В Череповце трамваи будут оснащать копюроприёмниками

В Череповце появится трамвай с купюроприёмником. Кроме того, в нем будет и обычный

валидатор. Кроме того, вагоновожатая продает билеты за наличные.

Как сообщает перевозчик, вагон выйдет на 8-й маршрут в мае.

"Купюроприёмник" предоставит предприятию напрокат завод-изготовитель для теста оборудования а два месяца. Его установят в вагоне напротив средней двери.

"Пассажир опустит купюру, аппарат выдаст сдачу и билетик. Сложность пока в том, что есть льготный проезд за 24 рубля и полный за 29. Решаем этот вопрос", — публикует cherinfo слова Сергея Григорьева, заместителя директора по эксплуатации МУП «Электротранс».

Кстати, новые 12 трамваев, которые в этом году Череповец получит по федеральному проекту «Чистый воздух», будут оснащены купюроприёмниками - не менее двух на вагон.