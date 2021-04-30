Экстремист жил под Вологдой в Федотово

Мужчина попал на скамью подсудимых не в первый раз Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Экстремист жил под Вологдой: мужчина из Федотово выкладывал материалы в социальной сети об одном из религиозных течений, "позиционирующем превосходство его приверженцев над людьми, исповедующими иные религиозные взгляды". Как оказалось, 59-летний мужчина не в первый раз был заподозрен в экстремизме - он привлекался к ответственности ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и даже заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Лингвистическая экспертиза материалов показала, что в них есть высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по признакам отношения к религии и идет речь о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признаку расы, национальности, языка, происхождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 282 УК РФ. Мужчине грозит либо штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщает региональное управление СУ СК.