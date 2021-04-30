Прокуратура нашла нарушения при реконструкции аэродрома в Великом Устюге

Аэропорт в Великом Устюге "временно не работает" - говорит интернет 30.04.2021

Строительство аэропорта в Великом Устюге велось с нарушениями. Вологодское «Движение Вместе» ВКонтакте опубликовало официальный ответ Северо-Западного транспортного прокурора на обращение Евгения Доможирова.

Он направил запрос, касающийся реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Напомним, работы там проводятся с регулярной периодичностью, причем, сроки начала полетов зачастую сдвигались.

Как сообщает портал newsvo.ru, в марте по поручению генпрокурора там проводилась проверка, которая выявила там многочисленные нарушения. Как оказалось, выполненные работы и оплата за них не совпадают с проектом.

— В ходе проверки, проведенной аппаратом Северо-западной транспортной прокуратуры с выездом на место, установлено, что работы по Государственному контракту выполнены генеральным подрядчиком с многочисленными нарушениями градостроительного законодательства и требований проектной документации и приняты должностными лицами Учреждения (ред. — имеется в виду ФКУ ВО «Служба единого заказчика») без каких-либо замечаний с последующей оплатой, — говорится в ответе Северо-Западного транспортного прокурора Доможирову.

В частности, отдельные виды работ были выполнены, но они не были предусмотрены проектом. А часть запроектированных работ - не были выполнены. Качество работ также не на высоте: в ходе проверки были выявлены «дефекты покрытия возведенной взлетно-посадочной полосы». Собранные прокуратурой материалы были направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области сообщил Доможирову, что в декабре 2020 года аэропорт был признан пригодным для приема и отправки "Сухих Суперджетов", а после ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы планировалось получить на аэродром сертификат.