В Вологодской области построили здание районной полиции

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В Вологодской области построили и открыли здание районной полиции. Церемония открытия состоялась в Тотьме, начальник УМВД России по Вологодской области генерал-майор полиции Виктор Пестерев дал старт торжествам. В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при УМВД России по Вологодской области Юлия Евсеева, заместитель Губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, глава Тотемского района Сергей Селянин, начальник районного отдела полиции Александр Шишебаров, ветераны органов внутренних дел и прочие приглашенные гости.

Ранее полицейские работали в старинных приспособленных зданиях.

«Ввод в эксплуатацию позволил улучшить условия организации работы сотрудников полиции, обеспечить высокое качество предоставления государственных услуг, доступность для маломобильных групп населения, соблюдение условий содержания задержанных, повысить уровень антитеррористической защищенности», - подчеркнул Виктор Пестерев. Напомним, закладка первого камня в основание будущего здания ОМВД России по Тотемскому району прошла 14 марта 2016 года. Спустя 5 лет было получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.