Вологжанка попала под колеса и получит 300 тысяч рублей

300 тысяч рублей придется заплатить вологжанину за сбитого пешехода.

ДТП случилось в ноябре 2019 года в Вологде на Пошехонском шоссе. Автомобиль «Хендай Элантра» сбил девушку. Уголовное дело возбуждено не было. Так что потерпевшая сама обратилась с иском в Вологодский районный суд, чтобы получить компенсацию за полученную травму - 500 тысяч рублей за нанесенный тяжкий вред здоровью. Сама она на суд не смогла, ее представитель сообщил, что после аварии у нее сохраняются головные боли, ломота в костях и хромота.

Кстати, молодая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. При этом, заявил представитель водителя, материальное и семейное положение автомобилиста не позволяет выплатить такую большую компенсацию.

Суд не усмотрел в действиях потерпевшей грубой неосторожности, поскольку нет достоверных доказательств того, что в момент аварии она переходила дорогу в неположенном месте. Также учитывалось, что ответчик совершил наезд на пешехода при управлении автомобилем, поэтому компенсация морального вреда подлежит возмещению независимо от его вины, так как вред здоровью причинен источником повышенной опасности.

Так что суд постановил выплатить пострадавшей 309 565 рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.