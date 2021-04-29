В Череповце водителя привлекли за побои на дороге

За обвиняемого объяснялась жена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело об административном нарушении рассматривалось в Мировом суде на участке № 66. 35-летнего череповчанина привлекли по статье КоАП «Побои».

В феврале 2021 года на перекрестке Первомайской и Победы водитель избил другого водителя, который выезжал со второстепенной дороги на главную.

Мужчина не пропустил водителя, показывал ему оскорбительные жесты. В результате перед светофором они вышли из машин, обвиняемый избил так другого, что тот упал и ударился головой об асфальт.

Дело дошло до суда, на который дорожный борец не явился. Показания давала жена, которая тем утром ехали с мужем и двумя детьми. Машине, которая выезжала со второстепенной дороги, якобы, муж посигналил и проехал, но тот стал преследовать их машину. Они остановились на перекрестке, преследователь подошел к их машине и стал кричать на мужа, требуя выйти. Когда муж вышел из -за руля, началась драка.

Мировой судья признал череповчанина виновным в правонарушения и назначил ему административный штраф пять тысяч рублей.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса, сообщает пресс-служба судов.