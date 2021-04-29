Череповчанка хотела стать продюсером, но получила условное

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В Череповце пенсионерка подала заявление о краже денежных средств с банковского счета. Оказалось, что 20-летняя девушка перевела 57 тысяч рублей себе, когда бабушка разрешила оплатить своей карточкой проездной для младшей внучки. Часть денег череповчанка потратила на мелкие нужды, а на оставшееся планировала купить онлайн-курс по продюсированию, но не успела.

Внучка призналась на суде в совершенном преступлении, однако заявила, что ранее обсуждала с родственницей свое обучение и та согласилась его оплатить. Однако конкретную сумму и дату они не оговаривали.

В ходе предварительного следствия старушка уверяла, что все произошло без ее ведома. На суде же пенсионерка стала настаивать, что сама дала карту и не хочет, чтобы внучку наказывали.

В итоге девушка получила один год лишения свободы с условно с испытательным сроком 1 год в связи с примирением сторон. Об этом рассказала пресс-служба судов Вологодской области.