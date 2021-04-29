Под Устюжной старик травил насаждения соседа своей мочой

Неизвестно, что сподвигло дедулю на преступление Фото: Евдокия САХАРОВА

В Устюженском районе мужчина подал в суд на своего 72-летнего соседа. Пострадавший рассказал в своем заявлении, что неадекватный дедушка регулярно в течение долгого времени приходит к общему забору с трехлитровой банкой мочи и выливает ее на чужой участок.

Уставший от странностей вологжанин приложил к материалам дела видео с места преступления. Как заявил огородник, у него от сомнительного удобрения даже испортился урожай. На место выехали правоохранители. Они увидели, что ягодные кусты вдоль забора действительно пожухли.

Эксперты взяли пробу почвы с "заколдованного места": оказалось, что массовая доля азота аммония и рН серьезно превышает показатели с другой границы земельного участка.

Суд принял решение наказать деда административным штрафом в размере 1000 рублей. Старичок пытался обжаловать дело в областном суде, но безуспешно. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.