В Череповце появится антивандальная лиса

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В Череповце в этом году установят как минимум три новых фигурки. Об этом сообщил официальный портал города. Полигональная антивандальная лиса разместится в сквере у центра «Северный», у Ледового дворца будет жить вечнозеленый рысенок Сева, а у Красноармейской площади — травяная звезда.

Фигура лисы уже закупается. Она будет железной и высотой всего около метра. В этом году уже появилась кошечка в парке «Серпантин», а город начали украшать металлическими деревьями с цветами в корзинках. В Череповце в 2021 году появятся 700 новых деревьев, установят 20 скамеек-клумб и высадят 450 тысяч цветов.

Вместо желтых заборчиков стали высаживать более практичные и красивые живые изгороди. Кусты появятся на улице Сталеваров от Комсомольской до Металлургов, на Октябрьском проспекте от кольца до «Аксона» и на улице Годовиков.