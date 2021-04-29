В Череповце молодая мать двоих детей вылетела из окна

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В Череповце 24 апреля очевидцы обнаружили умирающую женщину под окнами многоквартирного дома на улице Парковой. Продавцы ближайшего магазина срочно вызвали скорую помощь на место происшествия, однако медики не успели доехать к череповчанке.

Погибшей оказалась 33-летняя местная жительница, которая работала парикмахером. Женщина в одиночку поднимала двух четырехлетних девочек-двойняшек. Знакомые описывают ее как адекватного и жизнерадостного человека. Причины произошедшего остаются неизвестными. Правоохранители уточняют обстоятельства трагедии.

Если вы или ваши знакомые оказались в трудной жизненной ситуации, обратитесь на горячую линию экстренной психологической помощи. Мозг иногда играет с людьми дурную шутку.