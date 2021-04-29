В Вологде Газель влетела в продуктовый ларек

Фото Кирилла Баринова, чат Baza.net

В Вологде на улице Прокатова, 5/1 сегодня в половину седьмого утра произошло ДТП. Как сообщает УГИБДД по Вологодской области, автомобиль ГАЗель врезался в продуктовый ларек. За рулем находился 57-летний мужчина. И ларек, и машина понесли потери: у строения повреждена стена, верхняя часть крыши павильона и стеллаж с конструкцией, а автомобиль перекосило. Как стали известно, водитель за медицинской помощью не обращался.

Детали происшествия уточняются. Очевидцы рассказывают, что видели пострадавшую побитую ГАЗель утром на Советском проспекте.