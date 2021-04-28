Череповецкий прораб заплатил 10 тысяч рублей морального вреда и 80 тысяч штрафа за смерть электросварщика

Приговор вступил в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце погиб на рабочем месте сварщик. Прорабу, по неосторожности которого погиб мужчина, назначен штраф. В Череповце горсуд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ЧП произошло вечером 17 августа 2020 года. В ООО «Строительно-монтажное управление КСК-2», в нарушение установленных норм и правил по охране труда, прораб не обеспечил безопасные условия ведения строительных работ при монтаже металлоконструкций литейного двора доменной печи коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь». В частности, без проверки условий безопасного производства работ он поручил проведение сварочных работ на подкрановых путях мостового электрического крана подчиненному электросварщику. На мужчину наехал электрический мостовой кран. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в судебном заседании пояснил, что вину признал, раскаялся, в счет возмещения причиненного преступлением ущерба принес потерпевшей свои извинения и возместил ей моральный вред в сумме 10 000 рублей. Дополнил, что его работодатель возместил моральный вред потерпевшей в сумме 700 000 рублей.

Из материалов дела следует, что мужчина впервые подозревается в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, загладил причиненный инкриминируемым преступлением вред.

Суд признал 38-летнего прораба виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд, учитывая позицию гособвинителя, который поддержал ходатайство следователя, прекратил уголовное дело в отношении 38-летнего подозреваемого и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов области.